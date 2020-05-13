اصنعيه بنفسك: قناع الارز والحمص لجميع انواع البشرة

قناع الارز والحمص مناسب لجميع انواع البشرة عدا البشرة الحساسة يمكنك استخدامه مرتين في الاسبوع لنتائج جيدة.

المكونات:

1 ملعقة من الارز المطحون

1 ملعقة من الحمص المطحون

1 ملعقة من بيكربونات الصوديوم

الطريقة:

تخلط المكونات معاً وتوضع في وعاء مناسب.

يوضع القليل من الماء على المكونات حتى تتكون عجينة.

توضع العجينة على بشرة الوجه والرقبة لمدة ثلث ساعة، ثم تغسل بالماء الفاتر.

ملحوظة:

تستخدم لمدة شهر على الأقل، مرتين اسبوعياً.

جميع المكونات يجب وضعها في وعاء زجاجي وليس بلاستيك، حتى لا تتفاعل لمواد مع البلاستيك.