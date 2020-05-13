اصنعيه بنفسك: قناع الارز والحمص لجميع انواع البشرة

قناع الارز والحمص مناسب لجميع انواع البشرة عدا البشرة الحساسة يمكنك استخدامه مرتين في الاسبوع لنتائج جيدة.
المكونات:
1 ملعقة من الارز المطحون
1 ملعقة من الحمص المطحون
1 ملعقة من بيكربونات الصوديوم
الطريقة:
تخلط المكونات معاً وتوضع في وعاء مناسب.
يوضع القليل من الماء على المكونات حتى تتكون عجينة.
توضع العجينة على بشرة الوجه والرقبة لمدة ثلث ساعة، ثم تغسل بالماء الفاتر.
ملحوظة:
تستخدم لمدة شهر على الأقل، مرتين اسبوعياً.
جميع المكونات يجب وضعها في وعاء زجاجي وليس بلاستيك، حتى لا تتفاعل لمواد مع البلاستيك.