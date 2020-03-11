اصنعيه بنفسك: قناع البصل المغذي لفروة الرأس

يعرف البصل بقدرته على شفاء العديد من الامراض ومنها مشاكل فروة الرأس وتساقط الشعر، قناع البصل المغذي لفروة الرأس سوف يساعدك على ارجاع قوة وحيوية شعرك.

المكونات:

1 بصلة واحدة متوسطة

1 ملعقة من العسل (25 غرام)

الأدوات

خلاط كهربائي

وعاء

ملعقة للتحريك

غطاء بلاستيكي للرأس

الطريقة :

يقشر البصل ويقطع إلى قطع صغيرة.

توضع في الخلاط للحصول على العصير.

يوضع العصير في وعاء و يضاف عليه العسل مع التحريك الجيد حتى يمتزج ثم ضعيه جانبا. لتطبيق القناع، بللي شعرك بالماء الدافئ.

ضعي القناع على شعرك و دعيه يتشربه مع تدليك فروة شعرك لتنشيطها.

غطي شعرك بالغطاء البلاستيكي واتركي الماسك يعمل لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء الوقت المحدد، اغسلي شعرك بالماء الدافئ وشامبو ذو رائحة فواحة للتخفيف من رائحة البصل.

لنتائج مثالية، طبقي هذا الماسك من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع قبل النوم !