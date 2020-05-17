اصنعيه بنفسك: قناع التمر لترطيب البشرة وتغذيتها

لا شك أن التمر غني بالمواد الغذائية التي تفيد الجسم ولكنه أيضا مكون جمال مميز حيث يعمل على نضارة البشرة والقضاء عي الجلد الميت والبقع الداكنة .

المكونات:

5 حبات من التمر منزوع النوى

1 ملعقة صغيرة عسل

1 عصير خيار

1 ملعقة صغيرة من الحليب البودرة

1 ملعقة صغيرة شوفان

5 نقاط من زيت الليمون

5 نقاط من زيت اللوز

3 ملاعق صغيرة لبن زبادي

الطريقة:

نخلط المكونات معا حتى يصير الخليط لينا كالعجينة.

نضع الماسك على الوجه لمدة ساعة ونصف حتى يجف ، ثم نغسل بماء دافئ ونجفف الوجه.

يُكرر هذا القناع 3 مرات أسبوعيا للحصول على بشرة نضرة صافية .