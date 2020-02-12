اصنعيه بنفسك: قناع الجيلاتين لإزالة الشعر

يعتبر الجيلاتين أحد أفضل المواد التي يمكنك استخدامها لإزالة الشعر، واستخدامه عدة مرات يساعد على التخلص من شعر الوجه نهائيًا. ومن فوائده ايضاً يحمي الجلد من أشعة الشمس، يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر. يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة.

المكونات:

بودرة جيلاتين

عصير ليمون

زيت لافندر

حليب

الطريقة:

اخلطي ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين غير المضاف إليها أي نوع من أنواع النكهات، مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة من زيت اللافندر، وملعقة من الحليب بحيث تعمل المكونات على خليط متماسك أقرب في ملمسه للعجين. افردي الخليط على الوجه من 25 إلى 30 دقيقة، ثم حركي يديك بشكل دائري واغسلي وجهك بالماء الدافئ.

يساعد هذا الماسك على إزالة الشعر الزائد من الوجه والتخلص من شعيرات الوجه دون ألم.

