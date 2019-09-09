اصنعيه بنفسك: قناع الشاي الأخضر لتنظيف الوجه

يتعرض جلدنا للأوساخ والشوائب طوال اليوم. معظمنا يغسل وينظف وجهه بانتظام ولكن هذا لا يكفي انت بحاجة الى مطهر قوي وطبيعي. يحتوي الشاي الأخضر على ما يكفي من العناصر الغذائية لعمل مقشر فعال ولطيف للوجه بحيث يخترق المسام ويزيل الخلايا الميتة أو الأوساخ المتراكمة بنجاح.

الطريقة:

ينقع كيسين من الشاي الأخضر في وعاء به ماء ساخن ويغطى جيدا لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

تخرج أكياس الشاي الأخضر ويترك الشاي الأخضر السائل جانباً.

نحن بحاجة إلى هذا السائل وبالتالي يجب ان يبرد تماما في درجة حرارة الغرفة قبل استخدامه.

تصب ملعقتين كبيرتين من سائل الشاي الأخضر المبرد في وعاء زجاجي وتضاف ملعقتين كبيرتين من السكر الخام وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

تخلط جميع المكونات معا.

تؤخذ كرة من القطن وتغمس في الخليط ثم يمسح بها الوجه.

تدلك البشرة لبضع دقائق بلطف بأطراف أصابعك.

يترك لمدة عشر دقائق.

يشطف بالماء الفاتر وتجفف البشرة.

لماذا الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة التي تتسرب داخل الجلد وتزيل الأضرار التي تسببها الجذور الحرة. يمسح الأوساخ والشوائب من داخل المسام وسطح الجلد بشكل فعال. عصير الليمون هو مبيض طبيعي يخفف من لون الاسمرار ويزيل الاوساخ من المسام المسدودة. يعمل السكر كمقشر ويساعد على إزالة الخلايا الميتة والشوائب من الجلد.