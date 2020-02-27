اصنعيه بنفسك: قناع الطماطم لحب الشباب

تعد مشكلة حب الشباب محبطا حقا. لحسن الحظ ، هناك العديد من العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تساعد في إزالة حب الشباب. تعتبر الطماطم الغنية بفيتامين ج وفيتامين أ والحديد والبوتاسيوم علاجًا طبيعيًا لعلاج حب الشباب.

قناع الطماطم لحب الشباب

ما ستحتاج إليه:

طماطم

منظف الوجه معتدل

وعاء

الطريقة:

تهرس الطماطم في وعاء ، حتى تصبح عجينة سائلة.

توضع العجينة على الوجه.

تترك لمدة 20 دقيقة على الأقل.

ينظف الوجه باستخدام منظف معتدل للغاية للحصول على نتائج أفضل.

تكرر هذه العملية مرة واحدة يوميًا ، وسترى النتائج في غضون أسبوع واحد.