اصنعيه بنفسك: قناع الطماطم لحب الشباب

تعد مشكلة حب الشباب محبطا حقا. لحسن الحظ ، هناك العديد من العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تساعد في إزالة حب الشباب. تعتبر الطماطم الغنية بفيتامين ج وفيتامين أ والحديد والبوتاسيوم علاجًا طبيعيًا لعلاج حب الشباب.
قناع الطماطم لحب الشباب
ما ستحتاج إليه:
طماطم
منظف الوجه معتدل
وعاء
الطريقة:
تهرس الطماطم في وعاء ، حتى تصبح عجينة سائلة.
توضع العجينة على الوجه.
تترك لمدة 20 دقيقة على الأقل.
ينظف الوجه باستخدام منظف معتدل للغاية للحصول على نتائج أفضل.
تكرر هذه العملية مرة واحدة يوميًا ، وسترى النتائج في غضون أسبوع واحد.
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