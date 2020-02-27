  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. اصنعيه بنفسك: قناع الطماطم لحب الشباب

اصنعيه بنفسك: قناع الطماطم لحب الشباب

منشور 27 شباط / فبراير 2020 - 04:30
اصنعيه بنفسك: قناع الطماطم لحب الشباب

تعد مشكلة حب الشباب محبطا حقا. لحسن الحظ ، هناك العديد من العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تساعد في إزالة حب الشباب. تعتبر الطماطم الغنية بفيتامين ج وفيتامين أ والحديد والبوتاسيوم علاجًا طبيعيًا لعلاج حب الشباب.

قناع الطماطم لحب الشباب

ما ستحتاج إليه:

طماطم

منظف الوجه معتدل

وعاء

الطريقة:

تهرس الطماطم في وعاء ، حتى تصبح عجينة سائلة.

توضع العجينة على الوجه.

تترك لمدة 20 دقيقة على الأقل.

ينظف الوجه باستخدام منظف معتدل للغاية للحصول على نتائج أفضل.

تكرر هذه العملية مرة واحدة يوميًا ، وسترى النتائج في غضون أسبوع واحد.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...