اصنعيه بنفسك: قناع الموز لشعر صحي

تعلمي طريقة طبيعية وصحية لترطيب الشعر وتغذيته بمواد طبيعية خالية من المواد الكيميائية

المكونات:

موزة مهروسة

ملعقة كبيرة من الزبادي

½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

½ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

تخلط الموزة جيداً للحصول على قوام متجانس، يمكن استخدام موزتين في حالة الشعر الطويل.

يضاف الزبادي مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند للموز المهروس مع التقليب الجيد.

يوزع الخليط الناتج على الشعر وفروة الرأس، ثم يغطى جيداً باستخدام غطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك، يشطف الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو.