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اصنعيه بنفسك: قناع الوجه السحري لمكافحة الشيخوخة

منشور 16 تمّوز / يوليو 2019 - 03:30
اصنعيه بنفسك: قناع الوجه لمكافحة الشيخوخة

هل تبحثين عن قناع خاص للوجه من مكونات طبيعية يحتوي على مضادات الاكسدة ويساعد على علاج مشاكل البشرة والتجاعيد والخطوط؟ لما لا تجربي هذا القناع .

في معالج الطعام ، ضعي:

1 جزرة كبيرة (يفضل أن تكون عضوية) ، مقشرة

1 بطاطا متوسطة ، مقشرة

تخلط الخضار جيدا.

يضاف للمزيج:

20-30 قطرة من مستخلص الشاي الأخضر

3 ملاعق كبيرة من البن المطحون الخشن

2 ملاعق كبيرة من زيت الأرجان

يخلط في معالج الطعام حتى يمتزج جيدا. قد تحتاج إلى ضبط كمية الزيت لتغيير كثافة المزيج. يجب ان لا يكون سميكا جدًا – يمكنك أضافة كمية كافية من الزيت حتى تصبح العجينة لطيفة.

يوضع في الثلاجة لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تصبح جميع المكونات باردة.

يوضع على الوجه ويترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة. خذ وقتك للاسترخاء ومشاهدة برنامجك المفضل أو قراءة كتاب.

يشطف بلطف ويوضع كريم مرطب على البشرة.

كلمات دالة:قناع الوجهمضادات اكسدةالشاي الأخضر

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