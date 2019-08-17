اصنعيه بنفسك: قناع شد البشرة أفضل من البوتوكس

لا تحتاجين إلى انفاق الكثير من المال لتبدين أصغر سنا بعد الآن. هذا الخليط المكون من مكونات طبيعية سيساعدك على التخلص من آثار الشيخوخة بسرعة.
أنت بحاجة الى ثلاثة مكونات فقط:
المكونات:
نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
1 بياض بيضة
نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون
الطريقة:
تكسر البيضة في وعاء ويفصل البياض عن الصفار.
ثم ، يخفق البياض بالشوكة جيدا.
بعد ذلك ، يضاف عصير الليمون وزيت جوز الهند ويخلط جيدًا.
يغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر والصابون ، ويجفف بالمنشفة ، ثم يوضع القناع.
باستخدام أصابعك قومي بتدليك الوجه بلطف بحركة دائرية.
اترك القناع يعمل لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء أو شاي البابونج.
سيساعد القناع على إزالة البقع والتجاعيد.
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