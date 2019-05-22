اصنعيه بنفسك: قناع قمر الدين للبشرة المتعبة

يساعد قمر الدين في منح البشرة مظهراً حيوياً ونضراً، كما أنه يحميها من الترهّل ومن علامات الشيخوخة المبكرة، بفضل احتوائه على الفيتامين A الذي يغذي الخلايا وعلى فيتامينات وعناصر غذائية أساسية يحتاج إليها الجسم ليبقى صحياً. وفي ما يأتي وصفتين طبيعيتين من قمر الدين يمكنك تحضيرهما في المنزل للحصول على أقنعة مرطّبة ومغذية للبشرة.

تحضير القناع:

1. قمرالدين وماء الورد. ضعي الكمية التي تحتاجين إليها من المشمش الجاف في وعاء من الماء الساخن واتركيه منقوعاً لمدة 8 ساعات ثم أضيفي إليه بضع قطرات من ماء الورد الطبيعي واخلطيهما جيداً. استخدمي الخليط كقناع على الوجه واتركيه لمدّة 10 دقائق قبل أن تغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر دون الحاجة إلى استخدام الصابون. يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

2. قناع قمرالدين . تناولي قطعة من المشمش المجفّف وضعيها في وعاء يحتوي على كوب من الماء الساخن واتركيها منقوعة لمدة 8 ساعات حتى تذوب. اتركي المنقوع يبرد ثم وزّعيه على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل أن تغسلي وجهك بالماء الفاتر دون الحاجة إلى استخدام الصابون. يساعد هذا القناع على تغذية البشرة وجعلها تبدو أكثر إشراقاً. يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

