  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. اصنعيه بنفسك: قناع معالج للمسامات الكبيرة

اصنعيه بنفسك: قناع معالج للمسامات الكبيرة

منشور 21 تمّوز / يوليو 2019 - 03:16
اصنعيه بنفسك: قناع معالج للمسامات الكبيرة

مشكلة المسام المفتوحة أصبحت شائعة للغاية في الوقت الحاضر. بسبب المسام المفتوحة ، يشعر الناس بتفاوت في شكل لون البشرة وكذلك نسيج الجلد. لذلك ، سوف أشارككم اليوم طريقة  التخلص من المسام الكبيرة المفتوحة في 3 أيام فقط.

قناع البشرة

المكونات:

1-2  ملاعق كبيرة من دقيق الغرام

زبادي كما هو مطلوب

الطريقة:

في وعاء نظيف ، خذ المكونات المذكورة أعلاه واخلطها جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.

ضعيها على بشرتك وقومي بتدليكها بلطف بحركة دائرية لمدة 2-3 دقائق.

ثم اشطفيه بالماء العادي ، وجففيه باستخدام محلول من خل التفاح والماء.

ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

كلمات دالة:اصنعيه بنفسكقناع معالج للمسامات الكبيرة

© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن