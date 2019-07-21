اصنعيه بنفسك: قناع معالج للمسامات الكبيرة

مشكلة المسام المفتوحة أصبحت شائعة للغاية في الوقت الحاضر. بسبب المسام المفتوحة ، يشعر الناس بتفاوت في شكل لون البشرة وكذلك نسيج الجلد. لذلك ، سوف أشارككم اليوم طريقة التخلص من المسام الكبيرة المفتوحة في 3 أيام فقط.
قناع البشرة
المكونات:
1-2 ملاعق كبيرة من دقيق الغرام
زبادي كما هو مطلوب
الطريقة:
في وعاء نظيف ، خذ المكونات المذكورة أعلاه واخلطها جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.
ضعيها على بشرتك وقومي بتدليكها بلطف بحركة دائرية لمدة 2-3 دقائق.
ثم اشطفيه بالماء العادي ، وجففيه باستخدام محلول من خل التفاح والماء.
ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.
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