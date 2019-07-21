اصنعيه بنفسك: قناع معالج للمسامات الكبيرة

مشكلة المسام المفتوحة أصبحت شائعة للغاية في الوقت الحاضر. بسبب المسام المفتوحة ، يشعر الناس بتفاوت في شكل لون البشرة وكذلك نسيج الجلد. لذلك ، سوف أشارككم اليوم طريقة التخلص من المسام الكبيرة المفتوحة في 3 أيام فقط.

قناع البشرة

المكونات:

1-2 ملاعق كبيرة من دقيق الغرام

زبادي كما هو مطلوب

الطريقة:

في وعاء نظيف ، خذ المكونات المذكورة أعلاه واخلطها جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.

ضعيها على بشرتك وقومي بتدليكها بلطف بحركة دائرية لمدة 2-3 دقائق.

ثم اشطفيه بالماء العادي ، وجففيه باستخدام محلول من خل التفاح والماء.

ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.