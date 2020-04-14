اصنعيه بنفسك: قناع مغذً للشعر بالبيض وزيت الزيتون

هل تعانين من ضعف نمو الشعر وتساقطه، الحل هو في قناع البيض المغذي. يحتوي البيض على نسبة مركزة من البروتين، الذي يعمل على تغذية الشعر وتقوية جذوره، كما يحتوي على الأحماض الدهنية، التي تمنح الشعر لمعة طبيعية رائعة وتحميه من الجفاف. كما يحتوي البيض على البوتاسيوم الذي يعالج تلف الشعر وجفافه. أما فيتامين A، فيحمي الشعر من التقصف والهيشان، وفيتامين D يحمي فروة الرأس من الصلع والشعر من التساقط. يحتوي البيض أيضًا على فيتامين B12 الذي يساعد على تحفيز نمو الشعر، والكالسيوم الذي يساعد على إطالة وتحفيز نمو الشعر. هذا بخلاف مجموعة الإنزيمات التي تساعد على تحليل البكتيريا، مما تساعد على تنظيف فروة الرأس بفاعلية وتطهيرها.

أنت بحاجة الى:

1 صفار بيضة واحدة أو بيضتان حسب طول الشعر وكثافته

1 فنجان حليب كامل الدسم للشعر الطويل و 1/2 فنجان للشعر القصير والمتوسط

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون مصفى

الطريقة:

اخفقي صفار البيض جيداً بالمضرب اليدوي.

أضيفي الحليب وزيت الزيتون لصفار البيض، واستمري في الخفق لضمان تجانس المكونات.

أضيفي عصير الليمون للماسك قبل الاستخدام مباشرةً.

طريقة الاستخدام:

ضعي الماسك على الشعر ابتداءً من الجذور وحتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع.

غطي الشعر بالكامل بالغطاء البلاستيكي لمدة 15-30 دقيقة.

اشطفي شعركِ أولًا بالماء الفاتر أو البارد حتى تتم إزالة بقايا الماسك بالكامل.

بعد ذلك، اغسلي الشعر بشامبو برائحة لطيفة وتركيبة خفيفة للتخلص من أي آثار لرائحة البيض.