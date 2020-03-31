اصنعيه بنفسك: كريم زيت اللوز لترطيب البشرة وتنعيمها

يعتبر زيت جوز الهند من العناصر الطبيعية التي يحتاجها الجسم للحصول على الترطيب الازم للعناية بالبشرة وتغذيتها.

المكونات:

1 علبة كريم ترطيب

2 ملعقة زيت جوز هند

2 ملعقة ماء ورد

1 ملعقة شوفان

1 ملعقة عسل

1 ملعقة لبن روب

الطريقة :

تخلط المكونات في إناء مناسب للحصول على خليط متماسك.

يوضع الخليط في علبة محكمة الغلق للاستخدام وقت الحاجة.

توضع كمية مناسبة من الكريم على بشرتك قومي بتدليكها للحصول على بشرة رطبة ونضرة.

يمكنك استخدام الكريم مرة يوميًا قبل النوم لتغذي بشرتك بالعناصر الطبيعية الرائعة التي يحتويها الكريم.