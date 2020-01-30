اصنعيه بنفسك: كيف تصنع ماء الورود في المنزل؟

اكتشف فوائد ماء الورد ، واستخداماته في مستحضرات التجميل وغيرها. بفضل تعدد الاستخدامات ، تعتبر فوائد ماء الورد العطري مناسبًا لإنتاج الكريمات وقنابل الاستحمام والصابون وعطور الشعر والحبر والعديد من المنتجات الأخرى الفعالة جدًا.
المواد التي تحتاج اليها:
بتلات الورد من شجرة الورود
200 مل ماء مقطر
الطريقة:
تسحب بتلات الورود وتغسل تحت ماء جارِ.
تضاف إلى وعاء كبير
تغطى بالماء المقطر ، يكفي فقط لتغطية بتلات. لا تزيد الماء عن ذلك.
يغطى ، ويوضع على نار متوسطة ويترك على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة حتى تفقد البتلات لونها
يصب الخليط في مصفاة للحصول على سائل مركز للبتلات.
املأ ماء الورد في زجاجة نظيفة.
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