اصنعيه بنفسك: كيف تصنع ماء الورود في المنزل؟

اكتشف فوائد ماء الورد ، واستخداماته في مستحضرات التجميل وغيرها. بفضل تعدد الاستخدامات ، تعتبر فوائد ماء الورد العطري مناسبًا لإنتاج الكريمات وقنابل الاستحمام والصابون وعطور الشعر والحبر والعديد من المنتجات الأخرى الفعالة جدًا.

المواد التي تحتاج اليها:

بتلات الورد من شجرة الورود

200 مل ماء مقطر

الطريقة:

تسحب بتلات الورود وتغسل تحت ماء جارِ.

تضاف إلى وعاء كبير

تغطى بالماء المقطر ، يكفي فقط لتغطية بتلات. لا تزيد الماء عن ذلك.

يغطى ، ويوضع على نار متوسطة ويترك على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة حتى تفقد البتلات لونها

يصب الخليط في مصفاة للحصول على سائل مركز للبتلات.

املأ ماء الورد في زجاجة نظيفة.