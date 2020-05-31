اصنعيه بنفسك: محلول خل الورد للجلد والشعر وفروة الرأس

تعلم كيف تصنع محلول الخل المعزز ببتلات الورد المعطرة. يحتوي هذا العلاج الطبيعي على مجموعة متنوعة من الاستخدامات العلاجية للبشرة والشعر وصحة فروة الرأس.

التعليمات:

بداية، نظف جميع أدواتك وقم بتعقيمها تمامًا باستخدام طريقتك المفضلة. على الرغم من أن الرقم الهيدروجيني المنخفض للخل يثبط نمو البكتيريا المسببة للأمراض ، إلا أن هذا لا يزال احتياطًا جيدًا.

بمجرد أن تجف أدواتك ، املأ البرطمان ببتلات الورد. لا يوجد كمية محددة. كلما زاد عدد بتلات الورد التي تستخدمها ، كلما كان المفعول أقوى.

بمجرد ملء البرطمان، اسكب كمية كافية من الخل لتغطية بتلاتك.

صب الخل في البرطمان المليء ببتلات الورد المجففة.

ثبت البتلات بالملعقة الخشبية حتى يغطيها الخل. اسحقها بلطف لتسريع عملية التسريب.

إذا كان هناك مساحة في البرطمان بعد هذه الخطوة ، أضف المزيد من بتلات الورد وكرر ذلك.

بعد ملء البرطمان إلى الأعلى ، أغلقه بالغطاء.

ضع البرطمان في منطقة مظلمة واترك الخل ينقع طوال الفترة ، ويفضل أن يكون ذلك لمدة أسبوعين على الأقل. رج الزجاجة بلطف كل يومين لتفريق السائل وضمان ضخه بقوة.

بمجرد أن يتم تفاعل البتلات مع الخل ، قم بتصفيته ونقله إلى وعاء زجاجي داكن. لقد استخدمت هذا القمع العملي مع مصفاة قابلة للفصل لتسريع العملية.

يصفى خل بتلات الورد في قنينة زجاجية بقمع فولاذي

يخزّن الخل (وأي منتجات تصنعها به) في مكان بارد ومظلم.