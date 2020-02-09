اصنعيه بنفسك: مرطب الشفاه والخدود  بزبدة الشيا

وصفة سهلة لصنع مرطب الشفاه والخدود بزبدة الشيا وشمع العسل.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبدة الشيا غير المكررة

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

شمع العسل

1 ملعقة كبيرة من مسحوق Alkanet Root

10-20 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (اختياري)

4-6 علبة نصف أوقية

الطريقة:

توضع زبدة الشيا وزيت جوز الهند وجذر القانيت في كوب أو جرة عازلة للحرارة وتوضع في غلاية مزدوجة مؤقتة. يسخن وتحرك الزيوت حتى تذوب.

تصفى الزيوت الذائبة في جرة أخرى عازلة للحرارة من خلال طبقات من القماش القطني لتصفية جذر القانيت الزائد.

يضاف شمع العسل ويعاد الى الحرارة حتى يذوب. لفحصه توضع ملعقة في الثلاجة لبضع دقائق. يمكنك أضف المزيد من الشمع أو المزيد من الزيت حسب تفضيلاتك.

يرفع عن النار ، ثم يضاف الزيت العطري ، ويصب في الحاويات ، ويترك حتى يبرد. يمكنك إدخالها في الثلاجة إذا كنت في عجلة من أمرك لاستخدامها