اصنعيه بنفسك: مرطب للشفاه بفاكهة الفراولة والكيوي

هذه الوصفة سوف تصنع ما يكفي من مقشر ومرطب الشفاه بالفراولة الكيوي لملء حاويتي بلسم شفاه صغيرة.
المكونات:
1 فراولة - مهروسة
½ كيوي - مهروسة
6 ملاعق كبيرة من السكر
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1/8 ملعقة صغيرة من مستخلص الفراولة
اختياري: 2 قطرات زيت فيتامين E
الطريقة:
تهرس الفراولة و 1/2 الكيوي في معالج الطعام أو الخلاط. توضع جانبا
في وعاء خلط صغير ، يضاف السكر وزيت الزيتون. يحرك المزيج جيدا.
تضاف الثمار المهروسة إلى الخليط ويُحرَّك المزيج جيداً.
أضف مستخلص الفراولة وزيت فيتامين E (اختياري). يحرك جيدا.
تنقل إلى حاويات محكمة الإغلاق وتوضع في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع واحد.
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