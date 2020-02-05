اصنعيه بنفسك: مرطب للشفاه بفاكهة الفراولة والكيوي

هذه الوصفة سوف تصنع ما يكفي من مقشر ومرطب الشفاه بالفراولة الكيوي لملء حاويتي بلسم شفاه صغيرة.

المكونات:

1 فراولة - مهروسة

½ كيوي - مهروسة

6 ملاعق كبيرة من السكر

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1/8 ملعقة صغيرة من مستخلص الفراولة

اختياري: 2 قطرات زيت فيتامين E

الطريقة:

تهرس الفراولة و 1/2 الكيوي في معالج الطعام أو الخلاط. توضع جانبا

في وعاء خلط صغير ، يضاف السكر وزيت الزيتون. يحرك المزيج جيدا.

تضاف الثمار المهروسة إلى الخليط ويُحرَّك المزيج جيداً.

أضف مستخلص الفراولة وزيت فيتامين E (اختياري). يحرك جيدا.

تنقل إلى حاويات محكمة الإغلاق وتوضع في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع واحد.