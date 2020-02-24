اصنعيه بنفسك: مرهم الورد والعسل لعلاج محيط العين

الورد والعسل لعلاج شيخوخة العين

المقادير:

6 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو

2 ملاعق كبيرة من شمع العسل

½ ملعقة كبيرة من العسل الخام

2 ملعقة طعام زيت بذور ثمر الورد

اختياري: حوالي 3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

الطريقة:

يخلط شمع العسل وزيت اللوز الحلو في جرة عازلة للحرارة أو القصدير لتنظيفها بطريقة أسهل.

اضبط الجرة ، أو العلبة ، في قدر صغير يحتوي على بضع بوصات من الماء ، لتشكيل غلاية مزدوجة مؤقتة. لا تقم بإذابة شمع العسل في قدر على نار مباشرة ، حيث يمكن أن تكون قابلة للاشتعال بهذه الطريقة.

بمجرد ذوبان شمع العسل يرفع عن النار ويترك ليبرد لفترة وجيزة. يضاف العسل ويقلب لمدة دقيقة كاملة. عند إضافة العسل إلى وصفة بها زيوت ، فأنت بحاجة الى الكثير من التقليب.

بعد ذلك ، أضف زيت بذور ثمر الورد. يجب إضافته أخيرًا لأنه زيت حساس ، ويجب تخزينه في الثلاجة ، ولا نريد تسخينه كثيرا. يمكنك أيضًا إضافة زيت الخزامى الأساسي في هذا الوقت ، إذا كنت ترغب في ذلك.

يُحرَّك المزيج جيدًا مرة أخرى ويسمح للخليط بالبقاء جانباً حتى يبدأ في التماسك قليلاً. ثم ، يحرك ، أكثر اثناء ذلك. سوف يتحول الخليط الى كريمي وغير شفاف. يغرف بالملعقة في جرة زجاجية.

مدة الصلاحية حوالي 3 أشهر ، تأكد من عدم دخوله في عينيك عند الاستخدام حول محيط العين.