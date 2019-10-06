اصنعيه بنفسك: مرهم معالج لتشققات القدم

هل تعاني من تشققات وجفاف جلد القدمين بشكل عام، يمكن أن تسوء هذه الحالة اذا لم يتم علاجها بسرعة لذلك ننصحك بالاستعانة بمرهم لطيف ومعالج من الزيوت الطبيعية.

المكونات:

شمع العسل - 1 أوقية (من مصادر مستدامة)

زبدة الكاكاو - 1 أوقية (العضوية ، غير المكررة)

زيت الأفوكادو - 1 أوقية

زيت تامانو - 1 أوقية

زيت جوز الهند - 3 أوقية

1-2 ملعقة صغيرة زيت فيتامين E غير المعدل وراثيًا

الزيوت الأساسية - بحد أقصى 10 قطرات

قطرتان من البابونج ، 3 قطرات خشب الصندل ، و 5 قطرات لافندر

الطريقة:

أدوات

غلاية مزدوجة

ميزان المطبخ

مرطبانات زجاجية

أصنعها

تجمع كل المكونات في غلاية مزدوجة باستثناء فيتامين E والزيوت الأساسية.

يذوب كل شيء جيدا. شمع العسل آخر من يذوب. يمكنك تشجيع استخدام ملعقة خشبية لأذابته بسرعة.

تضاف الزيوت في اخر خطوة ثم يعبئ في الاوعية الزجاجية ويترك ليبرد قبل ان يغلق جيدا.