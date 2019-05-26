اصنعيه بنفسك: مزيل المكياج الطبيعي

تقوم بعض أنواع المكياج بإلحاق الضرر بالبشرة لذلك يجب على الفتيات أن يتعودن على إزالة المكياج كل مساء من أجل المحافظة على بشرة شابه ونظرة، ويوجد العديد من مزيلات المكياج الطبيعية والصناعية التي يمكن استخدامها لكافة أنواع البشرة :

أفضل مزيلات المكياج:

اللوشن، يمكن استخدام لوشن إزالة المكياج على كل من الشفاه والعيون والرموش، فهو يعطي البشرة النعومة، ويمكن استخدامه مباشره بعد وضعه على قطعة من القطن.

المناديل، توجد مناديل إزالة المكياج في كافة الصيدليات، وتتميز بأنها ذات استخدام سهل جداً وتُستخدم لكافة أنواع البشرة حتى الحساسة منها، فهي الحل الأفضل للسيدات اللواتي يستخدم المكياج بشكل يومي.

القطن لإزالة المكياج، يُستخدم بشكل كثير من قبل الفتيات ذوات البشرة الحساسة والجافة، فهو يقوم على ترطيب بشرتهن بشكل جيد، وتُستخدم فقط لإزالة مكياج العيون.

غسول الوجه، يتميز غسول إزالة المكياج بمميزات عدة أبرزها أنه ذات ملمس كريمي وذات تركيبه خفيفة، وسيوفر نطافة ونعومة للبشرة.

طريقة عمل مزيل المكياج الطبيعي:

الطريقة الأولى:

نقوم بإحضار عبوة نظيفة من الداخل والخارج يمكن استعمالها أكثر من مرة وكذلك حفظها. نضع بداخلها ما يُقارب الكوب الواحد من الماء، ومن ثم نضيف فوقه ملعقة ونصف من شامبو الأطفال بشرط أن يكون الشامبو المُستخدم لا يُسبب احمرار في عند ملامسته للعينين.

نغلق العبوة ومن ثم نرجها بشكل جيد لتختلط جميع المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك نضيف نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ومن ثم نقوم برج العبوة مرة أخرى لتصبح جاهزة للاستخدام.

الطريقة الثانية:

نضع في عبوة نظيفة ربع كوب من ماء الألوفيرا المتواجد في الصيدليات، ومن ثم نضيف إليه نصف كوب من زيت الزيتون الطبيعي. إذا لم يتوافر ماء الألوفيرا يمكن أن نستخدم المياه المعدنية كبديل عن ذلك.

نقوم برج العبوة جيداً قبل استخدامها، لأن الزيت سيطفو على الوجه بعد كل مرة نقوم بتركها بها. يمكن أن نستخدم هذا الخليط مباشرة على الوجه بعد أن نضع القليل منه على قطنة نظيفة.



