اصنعيه بنفسك: مصل لتعزيز نمو الرموش والحواجب

هل تعاني من رموش قصير وغير كثيفة وحواجب لا تنمو بسرعة؟ لما لا تجربي استخدام هذا المصل بانتظام للحصول على نتائج فعالة!

المكونات:

جل الصبار

زيت الخروع

كبسولات فيتامين هـ

الطريقة:

في وعاء توضع ملعقة صغيرة من جل الصبار. يحتوي الصبار على العديد من الفيتامينات والمواد المغذية التي تعزز نمو الرموش والحواجب.

تضاف 2 ملعقة صغيرة من زيت الخروع إلى نفس الوعاء. زيت الخروع هو زيت قوي للغاية عندما يتعلق الأمر بتنشيط بصيلات الشعر. يمنحك رموشا ضخمة ويحارب الكائنات الحية الدقيقة التي تعيق النمو.

أخيرًا ، تضاف 2 كبسولة من فيتامين E وتمزج المكونات جيدًا. فيتامين E يساعد في الحصول على حواجب كثيفة.

تخزين المصل في وعاء محكم.

الاستخدام:

باستخدام فرشاة للرموش يوضع المصل على الرموش والحواجب كل ليلة قبل الذهاب إلى السرير. في صباح اليوم التالي ، يغسل بالماء . خلال بضعة أيام ، ستلاحظين حدوث نمو إيجابي في رموشك وحاجبيك!