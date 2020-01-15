اصنعيه بنفسك: معجون أسنان طبيعي

كلنا بحاجة الى منتجات طبيعية خالية من المواد الصناعية والاصباغ والسموم التجارية. تعلمي معنا هذه الوصفة السهلة لصنع معجون أسنان مثالي.

أنت بحاجة الى:

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

1-2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز

10-15 قطرة من زيت النعناع الاساسي

فرشاة الأسنان مصنوعة من البامبو أو الخيزران!

ما يجب القيام به:

يذوب زيت جوز الهند (يمكنني استخدام الغلاية المزدوجة: وعاء صغير به ماء مغلي وفوقه وعاء أخر به الزيت) على نار خفيفة.

بمجرد أن يصبح الزيت ساخناً، يرفع عن النار وتضاف صودا الخبز.

يمكنك إضافة إكسيليتول (اختياري) ويخلط جيدا.

يضاف الزيت الأساسي ويترك ليجمد.

بمجرد أن يجمد ، قم بتحريك بلطف حتى لا تترسب الصودا في القاع.

تؤخذ كمية صغيرة من الخليط وتوضع على الفرشاة وتنظف بها الاسنان.