اصنعيه بنفسك: معطر الورد الشامي المنعش

هل ترغبين في الحصول على معطر يدوم لفترة طويلة؟ ما رايك باستخدام عطر الورد الشامي المنعش ..

المكونات:

فنجان ورد بلدي شامي

فنجان زيت لوز

فنجان زيت ماء الورد

فنجان لبن جوز الهند

1/2 فنجان مسك أصلي

1/2 فنجان عود أصلي

الطريقة :

إملئي البانيو بالماء الدافئ ثم أضيفي إلى الماء بتلات الورد البلدي وزيت اللوز.

أضيفي لبن جوز الهند وزيت ماء الورد

أضيفي العود والمسك إلى الماء الدافئ.

إجلسي في حمام الماء بعد الإستحمام لمدة نصف ساعة كاملة.

كرري هذه الوصفة المعطرة بحمام الماء الدافئ مرتين أسبوعياً وتمتعي بأجمل وأرق رائحة للجسم تدوم حتى 3 أيام!