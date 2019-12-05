اصنعيه بنفسك: مقشر  القهوة مع زيت الجوجوبا لبشرة نضرة 

البحث عن بشرة نضرة وشابة مطلب الجميع، تعلمي معنا طريقة صنع هذا المقشر الرائع.

المكونات:

ملعقان كبيرتان من زيت الجوجوبا

1 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة

الطريقة:

في وعاء صغير، اخلطي القهوة مع العسل وزيت جوز الهند للحصول على خليط متجانس.

يوزع الخليط الناتج على بشرة الوجه بعد تنظيفها جيداً مع التدليك باستخدام أطراف الأصابع في حركات دائرية لمدة دقيقتين.

يترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

يمكنكِ استخدام ماسك القهوة مرتين أسبوعياً للحفاظ على صحة وحيوية بشرتك