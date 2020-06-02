اصنعيه بنفسك: مقشر البشرة بالنعناع وإكليل الجبل وزيت الكاميليا

مقشر حيوي يحتوي على خواص علاجية عطرية تقلل من الإجهاد. يحتوي على زيت الكاميليا الياباني المغذي للبشرة.

المواد:

1 كوب سكر حبيبي

½ كوب زيت كاميليا

9 قطرات من زيت النعناع العطري

7 قطرات زيت إكليل الجبل العطري

التعليمات:

في وعاء خلط زجاجي ، اخلطي السكر وزيت الكاميليا حتى تمتزج جيدا.

أضف النعناع وزيوت إكليل الجبل الأساسية واخلطيهما جيدًا مع إناء نظيف.

انقليها إلى وعاء زجاجي أو برطمان مع غطاء محكم الغلق.

يوضع على بشرة نظيفة ومغسولة في حركة دائرية. اشطفي برفق بالماء فقط. تأكدي من الاستحمام قبل استخدام المقشر حتى لا تزول خصائص الترطيب المفيدة لزيت الكاميليا بالصابون أو غسول الجسم.