اصنعيه بنفسك: مقشر الخزامى والليمون
المقادير:
½ كوب أملاح إبسوم
¼ كوب صودا الخبز
2 ملعقة كبيرة صابون قشتالة سائل
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
5-7 قطرات زيت اللافندر الأساسي
5 قطرات ليمون زيت أساسي
الطريقة:
توضع جميع المكونات في وعاء زجاجي مما يتيح مساحة كبيرة للخلط.
يحرك الخليط حتى تمتزج جيدا.
ينقل إلى جرة زجاجية مع غطاء مناسب مثل جرة ميسون أو جرة الصلصة - لا يخزن في البلاستيك لأن حمض الحمضيات سوف يسبب تأكله.
يخزين في مكان جاف لمدة تصل إلى 6 أشهر.
للاستخدام: تفرك القدمين جيداً، ثم يشطف جيدا ، ويجفف بلطف.
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