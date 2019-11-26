اصنعيه بنفسك: مقشر الخزامى والليمون

المقادير:

½ كوب أملاح إبسوم

¼ كوب صودا الخبز

2 ملعقة كبيرة صابون قشتالة سائل

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

5-7 قطرات زيت اللافندر الأساسي

5 قطرات ليمون زيت أساسي

الطريقة:

توضع جميع المكونات في وعاء زجاجي مما يتيح مساحة كبيرة للخلط.

يحرك الخليط حتى تمتزج جيدا.

ينقل إلى جرة زجاجية مع غطاء مناسب مثل جرة ميسون أو جرة الصلصة - لا يخزن في البلاستيك لأن حمض الحمضيات سوف يسبب تأكله.

يخزين في مكان جاف لمدة تصل إلى 6 أشهر.

للاستخدام: تفرك القدمين جيداً، ثم يشطف جيدا ، ويجفف بلطف.