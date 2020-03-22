اصنعيه بنفسك: مقشر السكر بالكراميل والتفاح

مقشر السكر التفاح بالكراميل مصمم للحصول على جلد لطيف وممتع.

المواد:

1 ½ كوب سكر أبيض

¾ كوب + ¼ كوب زيت جوز الهند أو زيت ناقل آخر

½ كوب سكر بني

20 قطرة زيت برائحة التفاح

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الكراميل

ملون طعام احمر.

2 عبوات زجاجية شفافة

الخطوات:

لصنع طبقة التفاح المعطرة ، يخلط 1 ½ كوب من السكر الأبيض و 3/4 كوب من الزيت و 20 قطرة من زيت عطر التفاح. يضاف 3-5 قطرة من ألوان الطعام الحمراء حتى تحصل على اللون المطلوب. تخلط جيدا وتوضع جانبا.

في وعاء آخر ، تمزج ½ كوب من السكر البني و ¼ كوب زيت و ½ ملعقة صغيرة من خلاصة الكراميل. يقلب جيدا ويوضع جانبا.

املئي برطمان به هلام صافي بـ 6 أونصات من مقشر سكر التفاح. ثم ضع 2 أونصة من مقشر السكر بالكراميل.

يستخدم المقشر عند الاستحمام لتنظيف الجسم.