  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. اصنعيه بنفسك: مقشر السكر بالكراميل والتفاح

اصنعيه بنفسك: مقشر السكر بالكراميل والتفاح

منشور 22 آذار / مارس 2020 - 04:15
اصنعيه بنفسك: مقشر السكر بالكراميل والتفاح

مقشر السكر التفاح بالكراميل مصمم للحصول على جلد لطيف وممتع.

المواد:

1 ½  كوب سكر أبيض

¾  كوب + ¼ كوب زيت جوز الهند أو زيت ناقل آخر

½  كوب سكر بني

20 قطرة زيت برائحة التفاح

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الكراميل

ملون طعام احمر.

2 عبوات زجاجية شفافة

الخطوات:

لصنع طبقة التفاح المعطرة ، يخلط 1 ½  كوب من السكر الأبيض و 3/4 كوب من الزيت و 20 قطرة من زيت عطر التفاح. يضاف 3-5 قطرة من ألوان الطعام الحمراء حتى تحصل على اللون المطلوب. تخلط جيدا وتوضع جانبا.

في وعاء آخر ، تمزج ½ كوب من السكر البني و ¼ كوب زيت و ½ ملعقة صغيرة من خلاصة الكراميل. يقلب جيدا ويوضع جانبا.

املئي برطمان به هلام صافي بـ 6 أونصات من مقشر سكر التفاح. ثم ضع 2 أونصة من مقشر السكر بالكراميل.

يستخدم المقشر عند الاستحمام لتنظيف الجسم.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...