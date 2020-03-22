اصنعيه بنفسك: مقشر السكر بالكراميل والتفاح

مقشر السكر التفاح بالكراميل مصمم للحصول على جلد لطيف وممتع.
المواد:
1 ½ كوب سكر أبيض
¾ كوب + ¼ كوب زيت جوز الهند أو زيت ناقل آخر
½ كوب سكر بني
20 قطرة زيت برائحة التفاح
½ ملعقة صغيرة من خلاصة الكراميل
ملون طعام احمر.
2 عبوات زجاجية شفافة
الخطوات:
لصنع طبقة التفاح المعطرة ، يخلط 1 ½ كوب من السكر الأبيض و 3/4 كوب من الزيت و 20 قطرة من زيت عطر التفاح. يضاف 3-5 قطرة من ألوان الطعام الحمراء حتى تحصل على اللون المطلوب. تخلط جيدا وتوضع جانبا.
في وعاء آخر ، تمزج ½ كوب من السكر البني و ¼ كوب زيت و ½ ملعقة صغيرة من خلاصة الكراميل. يقلب جيدا ويوضع جانبا.
املئي برطمان به هلام صافي بـ 6 أونصات من مقشر سكر التفاح. ثم ضع 2 أونصة من مقشر السكر بالكراميل.
يستخدم المقشر عند الاستحمام لتنظيف الجسم.
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