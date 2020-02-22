اصنعيه بنفسك: مقشر الشفاه الوردي الفعال

يساعد مقشر الشفاه هذا في تهدئة الشفاه الجافة المتشققة.

لعمل: 1 كوب

أنت بحاجة الى:

¼ كوب زيت جوز الهند، غير مذاب

¾ كوب حبيبات سكر

1-2 قطرات ملون الطعام الوردي اختياري

2-3 قطرات من الزيت الاساسي اختياري

الأدوات:

وعاء خلط كبير

خلاط يدوي كهربائي

الطريقة:

يوضع زيت جوز الهند الصلب في وعاء خلط كبير. قم بتشغيل الخلاط أو استخدم خلاط يدوي كهربائي لخلط زيت جوز الهند لمدة 30 ثانية.

يوضع الوعاء مع زيت جوز الهند المخفوق في الثلاجة لمدة 3 دقائق. يخرج من الوعاء ثم يخفق مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة.

يُضاف السكر إلى وعاء الخلط ويُخفق مع زيت جوز الهند لمدة دقيقة أخرى.

إذا كنت تستخدم ملون الطعام و / أو الزيوت الأساسية ، فقم بإضافتها الآن واخفق جيدا حتى يتم دمجها.