اصنعيه بنفسك: مقشر الشفاه بنكهة الأناناس

أنت تحتاج الى 4 مكونات فقط لعمل هذا المقشر الطبيعي ، يمكنك اختيار نكهة الأناناس.

قائمة المكونات:

6 ملاعق كبيرة من السكر

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

2 ملاعق كبيرة من أناناس بيوريه

أو نصف ملعقة صغيرة من نكهة الأناناس

2 قطرات زيت فيتامين هـ

الطريقة:

الخطوة الأولى هي تحضير ما يكفي من الأناناس الطازج للحصول على ملعقتين كبيرتين. يوضع جانباً في الوقت الحالي وفي وعاء خلط صغير آخر يضاف السكر وزيت جوز الهند ، ويقلب جيدا.

يضاف بيوريه الأناناس - أو نكهة الأناناس - وقطرتين من زيت فيتامين (هـ) ويقلب حتى يدمج جيدا.

يخزين في وعاء محكم الإغلاق ويحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى 7 أيام إذا كنت تستخدم بيوريه الأناناس الطازج. إذا استخدمت خلاصة الأناناس / المنكهة بدلاً من البوريه ، فستبقى لمدة تصل إلى 3 أشهر.