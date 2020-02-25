اصنعيه بنفسك: مقشر الشفاه بنكهة الأناناس

أنت تحتاج الى 4 مكونات فقط لعمل هذا المقشر الطبيعي ، يمكنك اختيار نكهة الأناناس.
قائمة المكونات:
6 ملاعق كبيرة من السكر
3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
2 ملاعق كبيرة من أناناس بيوريه
أو نصف ملعقة صغيرة من نكهة الأناناس
2 قطرات زيت فيتامين هـ
الطريقة:
الخطوة الأولى هي تحضير ما يكفي من الأناناس الطازج للحصول على ملعقتين كبيرتين. يوضع جانباً في الوقت الحالي وفي وعاء خلط صغير آخر يضاف السكر وزيت جوز الهند ، ويقلب جيدا.
يضاف بيوريه الأناناس - أو نكهة الأناناس - وقطرتين من زيت فيتامين (هـ) ويقلب حتى يدمج جيدا.
يخزين في وعاء محكم الإغلاق ويحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى 7 أيام إذا كنت تستخدم بيوريه الأناناس الطازج. إذا استخدمت خلاصة الأناناس / المنكهة بدلاً من البوريه ، فستبقى لمدة تصل إلى 3 أشهر.
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