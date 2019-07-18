اصنعيه بنفسك: مقشر الشوفان للبشرة المتوهجة

يعد الشوفان واحد من أفضل المقشرات الطبيعية. فهو لا يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ، بل يساعد أيضًا على تلطيف وشفاء الجلد المضطرب.

أنت بحاجة إلى:

½ كوب شوفان غير مطهو

½ كوب سكر بني

½ كوب عسل

¼ كوب زيت الجوجوبا

2 قطرات زيت اللافندر الأساسي

4 قطرات من الزيت الاساسي برائحة المسك

4 قطرات اللبان

وقت العلاج

10 - 15 دقيقة.

الطريقة:

تطحن المكونات الجافة حتى تحصل على مسحوق ناعم وتخلط به المكونات السائلة.

تجمع بقية المكونات حتى تحصل على معجون خشن.

تطهر البشرة ويطبق على كامل البشرة.

استخدم أصابعك لتدليك الخليط برفق ، بحركات دائرية ، على بشرتك.

خذ 5-10 دقائق للتدليك بلطف وتقشير جسمك.

اغسل الخليط باستخدام ماء فاتر.

كم مرة؟

مرتين في الأسبوع.

يعد الشوفان واحد من أفضل المقشرات الطبيعية. فهو لا يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ، بل يساعد أيضًا على تلطيف وشفاء الجلد المضطرب.