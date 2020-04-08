اصنعيه بنفسك: مقشر الشوفان والعسل للشفاه

هل مللت من الشفاه المتشققة والملتهبة؟ هذه الوصفة سوف تساعدك على التخلص من الطبقة الميتة من خلايا البشرة والحصول على شفاه رقيقة وناعمة.

المكونات:

1 ملعقة دقيق شوفان ناعم

1 ملعقة عسل

1 ملعقة عصير ليمون

1 ملعقة زيت زيتون

الطريقة:

تخلط المكونات في إناء مناسب حتى تمتزج كل المكونات وتحصلي على مقشر رائع لبشرة الشفاه.

تغسل شفاهك بالماء الدافئ.

توضع كمية مناسبة من الخليط على شفاهك ودلكي شفاهك بواسطة أناملك حتى تتفكك الخلايا الميتة.

تغسل شفاهك وكرري العملية لكن هذه المرة اتركي الخليط على شفاهك لمدة 5 دقائق ثم قومي بتدليك شفاهك باستخدام أناملك لآخر مرة.

تغسل شفاهك بالمياه وجففيهما ثم ضعي زبدة الكاكاو لترطيب الشفاه.

بعد 30 دقيقة تغسل شفاهك بالماء لتلاحظي بنفسك مدى تأثير هذا المقشر الرائع على تجديد خلايا بشرة الشفاه.