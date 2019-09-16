اصنعيه بنفسك: مقشر العروس (بتلات الورد)

هل تبحثين عن مقشر فعال ولطيف على البشرة ويتركك مع رائحة عطرة لفترة طويلة، جربي مقشر العروس ببتلات الورد الطازجة.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند العضوي

1 ملعقة طعام من زيت اللوز الحلو النقي

7-10 ملعقة كبيرة حبيبات بيضاء / سكر بني

بتلات ورد طازجة

يمكنك ضبط المكونات حسب المتطلبات

الخطوات:

ضعي زيت جوز الهند وزيت اللوز والسكر وبتلات الورد الطازجة والمطهرة في الخلاط.

تأكدي من أن جميع المكونات مخلوطة بشكل خشن وسلس بما فيه الكفاية بحيث يمكن تطبيقها على الجلد. يمكنك أيضًا إضافة الزيت العطري المفضل لديك للحصول على فوائد إضافية.

احتفظي بمقشر السكر مع بتلات الورد جانباً لمدة 10 دقائق حتى تمتزج العناصر المغذية للسكر والورد بزيت جوز الهند واللوز.