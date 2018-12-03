اصنعيه بنفسك: مقشر الفراولة هدية عيدالميلاد

مقشر الفراولة هدية عيدالميلاد

مع اقتراب موسم الأعياد قد لا تكونين مستعدة بعد ولديك هدايا كثيرة للشراء، لما لا تقومي بصنع بعض من هذه الهدايا الرمزية في المنزل بمكونات بسيطة وعضوية.

المكونات:

1 كوب سكر

1 كوب من الفراولة المجففة بالتجميد

¾ كوب زيت جوز الهند العضوي

1 ملعقة طعام مستخلص الفانيليا

1 جرة ميسون

الطريقة:

توضع الفراولة المجففة بالتجميد في كيس زيبلوك مختوم. باستخدام الأسطوانة الخشبية ، تهرس الفراولة جيدا.

يُمزج السكر مع الفراولة المجففة بالتجميد في وعاء صغير.

يضاف زيت جوز الهند ومستخلص الفانيليا. يقلب جيدا.

يوضع الخليط في جرة ميسون وتزين بالأشرطة الملونة وتقدم كهدية لطيفة في العيد.