اصنعيه بنفسك: مقشر القهوة للوجه والجسم

مقشر القهوة فعال في محاربة التجاعيد والجلد الميت

المكونات:

نصف كوب من القهوة المطحونة الطازجة

½ كوب سكر بني

½ كوب زيت جوز الهند المذاب

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

نصيحة: اختر بن جيدًا ، لأن النوع الخشن يمكن أن يكون قاسيًا جدًا على البشرة الحساسة.

التعليمات:

امزج نصف كوب من القهوة الطازجة مع نصف كوب من السكر البني.

يُضاف نصف كوب من زيت جوز الهند إلى مزيج القهوة وملعقة صغيرة واحدة من خلاصة الفانيليا.

تخلط جيدا.

افرك المزيج برفق على جسمك - تجنب المناطق المحيطة بالعينين. اتركه لعدة دقائق. اشطف جيدا. (كن حذرًا عند استخدام المقشر في الحمام ، لأن الزيت يمكن أن يجعل الأرض زلقة قليلاً).