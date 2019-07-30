اصنعيه بنفسك: مقشر الكركم العضوي للبشرة المتوهجة

مقشر الكركم العضوي للبشرة المتوهجة سهل وسريع الاعداد ويمكنك الحصول على نتائج مذهلة فوراً..

أنت بحاجة الى:

1 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم

1 ½ كوب زيت جوز الهند

الطريقة:

اخلطي المكونات حتى تحصلي على معجون خشن.

نظفي بشرتك وضعي المزيج عليه.

استخدم أصابعك لتدليك الخليط برفق ، بحركات دائرية ، على بشرتك.

خذ 5-10 دقائق للتدليك بلطف وتقشير جسمك ، اتركيه 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي الخليط بالماء الفاتر.

كم مرة يمكنك تكرار ذلك؟

2-3 مرات في الأسبوع.

كيف يعمل؟

الكركم هو واحد من مكونات الجمال الطبيعي الأكثر شعبية المستخدمة في الهند. له خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم والتي تساعد على الحفاظ على بشرتك في أفضل حالاتها.