اصنعيه بنفسك: مقشر الكركم لبشرة نضرة

مقشر مغذي للبشرة ومعالج لمشاكلها المختلفة.

المكونات:

½ كوب طحين اللوز

1 ½ ملعقة كبيرة مسحوق الكركم

1 ملعقة كبيرة من الجليسرين (قد تحتاج إلى اثنين)

2 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ (قد تحتاج كمية مضاعفة)

20 قطرة زيت ميركل غلو

20-30 قطرة زيت اللافندر

20-30 قطرة زيت شجرة الشاي

الطريقة:

في وعاء صغير أضف الدقيق واللوز ومسحوق الكركم واخلط حتى يمتزج. بعد خلطه جيدا قم بإضافة الجلسرين وزيت فيتامين هـ وزيت المعجزة وزيت اللافندر وزيت الشاي الأساسي.

اخلط جميع المكونات جيدا.

خذ ملعقة كبيرة أو أكثر إذا كنت ترغب في تقشير وجهك. تخلط مع السائل المفضل لديك (يمكنك استخدام ماء الورد) وفرك الوجه.