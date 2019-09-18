اصنعيه بنفسك: مقشر الليمون لبشرة أفتح

تخلصي من البقع والجلد المصبوغ من اشعة الشمس باستخدام هذا المقشر الطبيعي.

المكونات:

1 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة:

يوضع عصير وبرش (اختياري) الليمون في وعاء

يضاف زيت الزيتون ويحرك.

يخفق العسل حتى تمتزج المكونات تمامًا (يجب أن يكون الخليط سميكًا قليلاً).

يوضع مزيج السكر وعصير الليمون في معالج الطعام أو الخلاط حتى يخلط تماما.

يخزن في وعاء محكم.

للاستخدام: يطبق على الوجه أو الجلد مرة واحدة يوميًا باستخدام حركة دائرية. اتركيه لمدة تصل إلى 10 دقائق ثم اشطفيه.