اصنعيه بنفسك: مقشر الوجه بزيت جوز الهند والقهوة

يعتبر مقشر الوجه من أهم المستحضرات التي يجب ان تحافظ كل سيدة على استخدامه لانه يساعدها في التخلص من البكتيريا والجلد الميت الذي يسببان ظهور البثور وحب الشباب كما انه يرطب بشرتك.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

5 ملاعق طعام زيت زيتون

نصف كوب سكر

نصف كوب ملح

2 ملعقة طعام حبيبات قهوة

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج

2-4 ملاعق كبيرة من نكهة الحمضيات (استخدم الليمون والليمون والبرتقال و / أو الجريب فروت)

الطريقة:

يُسخن جوز الهند في مقلاة صغيرة على نار خفيفة حتى يذوب. يصب في وعاء متوسط جنبا إلى جنب مع زيت الزيتون والسكر والملح والقهوة والزنجبيل والحمضيات. ويخلط جيدا.

يقسم بين أربعة جرار مع أغطية. ترك ملعقة صغيرة على الوجه بحركة دائرية يوميًا لمدة 60 ثانية تقريبًا. يشطف بالماء الدافئ ويجفف بلطف.

