اصنعيه بنفسك: مقشر الورد والبابونج للوجه

المكونات:

1 ملعقة كبيرة الورود المجففة

1 ملعقة كبيرة أزهار البابونج المجففة

1ملعقة كبيرة الشوفان

2 ملعقة كبيرة العسل

3 ملاعق كبيرة زيت بذور الورد

3-4 قطرات من الزيت الاساسي (اختياري)

الطريقة :

تضاف الورود والبابونج والشوفان إلى (مطحنة القهوة) وتطحن جيدا. تصب في جرة صغيرة.

يسخن العسل عن طريق وضع جرة في وعاء من الماء الساخن. تترك لمدة بضع دقائق حتى يسهل عليك العمل مع العسل. يُضاف العسل وزيت ثمر الورد إلى الجرة ويُحرَّك المزيج. تضاف بضع قطرات من زيت الورد الأساسي.

عندما تكوني جاهزة لاستخدام المقشر ، اغسلي وجهك بمنظف معتدل واستخدمي المقشر قليلًا من الماء الدافئ. اصنعي دوائر بأصابعك وقومي بالتدليك بلطف في جميع أنحاء الوجه والرقبة. اشطفي بالماء الدافئ. قومي بتجفيفه ثم امسحي وجهك بماء الورد وزيت وجهك المفضل.

يمكنك الاحتفاظ بالباقي لعدة أسابيع. هذا المقشر خفيف بدرجة كافية لاستخدامه 3 مرات في الأسبوع. من الأفضل تقشير البشرة كل يومين.