اصنعيه بنفسك: مقشر جريب فروت للوجه

تعلمي معنا طريقة رائعة وسهلة لصنع مقشر جريب فروت للوجه

المكونات:

نصف كوب سكر

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

3-5 قطرات من زيت جريب فروت الأساسي

1 قطرة زيت اللبان العلاجي

1 قطرة زيت شجرة الشاي العلاجية

1 قطرة صغيرة جدا من ملون الطعام الأحمر

سوف تحتاج أيضا:

حاويات زجاجية صغيرة

عصا

طبق ميكروويف آمن

كوب قياس

ملاعق

ميكروويف

الطريقة:

أضف زيت جوز الهند إلى طبق آمن للميكروويف وقم بتسخينه لحوالي 30-45 ثانية أو حتى ذوبانه.

يمزج السكر في زيت جوز الهند المذاب.

أضف زيت الجريب فروت الأساسي ، واللبن العطري ، وزيت الشاي الأساسي إلى مزيج زيت جوز الهند.

تضاف قطرة صغيرة جدا من ملون الطعام الأحمر.

توضع مغرفة من الخليط في الحاوية الزجاجية