اصنعيه بنفسك: مقشر جريب فروت للوجه

تعلمي معنا طريقة رائعة وسهلة لصنع مقشر جريب فروت للوجه
المكونات:
نصف كوب سكر
2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
3-5 قطرات من زيت جريب فروت الأساسي
1 قطرة زيت اللبان العلاجي
1 قطرة زيت شجرة الشاي العلاجية
1 قطرة صغيرة جدا من ملون الطعام الأحمر
سوف تحتاج أيضا:
حاويات زجاجية صغيرة
عصا
طبق ميكروويف آمن
كوب قياس
ملاعق
ميكروويف
الطريقة:
أضف زيت جوز الهند إلى طبق آمن للميكروويف وقم بتسخينه لحوالي 30-45 ثانية أو حتى ذوبانه.
يمزج السكر في زيت جوز الهند المذاب.
أضف زيت الجريب فروت الأساسي ، واللبن العطري ، وزيت الشاي الأساسي إلى مزيج زيت جوز الهند.
تضاف قطرة صغيرة جدا من ملون الطعام الأحمر.
توضع مغرفة من الخليط في الحاوية الزجاجية
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