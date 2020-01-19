اصنعيه بنفسك: مقشر حليب ملح الهيمالايا الوردي

يمكنك تحضير هل المقشر اللطيف في المنزل للحفاظ على بشرتك رطبة ونظيفة وخالية من العيوب.

المكونات:

2 كوب (480 مل) مسحوق الحليب كامل الدسم

نصف كوب (120 مل) ملح الهيمالايا الوردي ، ناعم

¼ كوب (60 مل ملح )

ربع كوب (60 مل) دقيق الشوفان الغروي، ناعم

1 ملعقة طعام (15 مل) صلصال Coral Kaolin

15 قطرات زيت إبرة الراعي

الطريقة:

يخلط الملح والزيوت الأساسية في وعاء خلط كبير ويقلب معا حتى يصبح ناعما.

يُضاف مسحوق الحليب ودقيق الشوفان مع التحريك جيدًا.

يقسم الخليط إلى طبقين ، مع 1 1/2 كوب (300 مل) في كل منهما.

أضف صلصال الكاولين إلى وعاء واحد واخلطه جيدًا.

يُسكب المزيج الوردي في ثلاثة أوعية مقسمة بالتساوي. اضغط برفق لتسوية المسحوق.

يُسكب المزيج الأبيض الى ثلاث مرطبانات مقسمة بالتساوي. اضغط برفق لتسوية المسحوق.

تضاف كمية 1/3 من الملح الوردي الهيمالايا لكل وعاء ويغطى جيداً.