اصنعيه بنفسك: مقشر سكر جريب فروت مع بتلات الورد

وصفة مقشر سكر جريب فروت مع بتلات الورد مثالية للصيف. ينعم وينشط الجلد الجاف والخشن مع المساعدة على تقليل مظهر السيلوليت كما تساعد على تنشيط وتحسين مزاجك.

المكونات:

1 كوب سكر قصب أو سكر ناعم

½ كوب زيت جوز الهند العادي

8-10 قطرات من زيت الجريب فروت الوردي الأساسي

¼ - ½ كوب من بتلات الورد العضوية المطحونة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البنجر الوردي لإضافة نغمة وردية

التعليمات:

باستخدام هاون ومدقة (أو مطحنة صغيرة) ، قم بسحق بتلات الورد حتى تصبح ناعمة. اترك بضع بتلات أكبر قليلاً إذا كنت تفضل مظهر قطع البتلات في المقشر. يمكنك أيضًا اختيار طحن البتلات جيدًا إذا كنت تفضل عدم وجود قطع بتلات في المقشر.

في وعاء خلط زجاجي كبير ، اخلطي السكر وزيت جوز الهند المجزأ واخلطيهما جيدًا.

أضف بتلات الورد المطحونة ومسحوق البنجر (إذا رغبت في ذلك) وزيت الجريب فروت الأساسي. مرة أخرى ، امزج جيدا.

انقل المقشر إلى وعاء زجاجي محكم الغلق بغطاء. خزني مقشر السكر في الثلاجة أو في خزانة مظلمة.