اصنعيه بنفسك: مناديل الوجه الرطبة بالزيوت الأساسية

يمكن أن تكون مناديل الوجه رائعة لبشرتك ، سواء كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب أو جافة ومعرضة للتجاعيد. اليوم ، سنتعلم طريقة صنع مناديل مبللة للوجه باستخدام الزيوت الأساسية والمكونات الطبيعية الأخرى.
أنت بحاجة الى:
كوب قياس زجاجي
رقائق قطنية للوجه (يمكنك العثور عليها في الصيدلية أو المحلات التجارية)
نصف كوب من ويتش هيزل أو سائل بندق الساحرة
ماء
1 ملعقة كبيرة من زيت فيتامين (هـ)
20-30 قطرة من الزيوت الأساسية المفضلة لديك للعناية بالبشرة
الطريقة:
توضع رقائق القطن في جرة زجاجية.
ابدأ بملء كوب القياس الزجاجي بكوب ونصف من الماء. ثم أضف نصف كوب من سائل بندق الساحرة.
بعد خلط الماء وسائل بندق الساحرة ، أضف ملعقة كبيرة من زيت فيتامين هـ.
ثم أضف 20-30 قطرة من الزيوت الأساسية المفضلة لديك. (اللافندر وإكليل الجبل وشجرة الشاي والليمون).
مرة أخرى ، يمكنك استخدام هذا المزيج للحصول على فائدة أكثر لبشرتك.
يصب المزيج على رقائق القطن وتغلق .
تستخدم مثل المناديل المبللة مع احكام الاغلاق بعد كل مرة للحفاظ على الرطوبة.
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