  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. اصنعيه بنفسك: مناديل الوجه الرطبة بالزيوت الأساسية

اصنعيه بنفسك: مناديل الوجه الرطبة بالزيوت الأساسية

منشور 23 شباط / فبراير 2020 - 04:15
اصنعيه بنفسك: مناديل الوجه الرطبة بالزيوت الأساسية

يمكن أن تكون مناديل الوجه رائعة لبشرتك ، سواء كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب أو جافة ومعرضة للتجاعيد. اليوم ، سنتعلم طريقة صنع مناديل مبللة للوجه باستخدام الزيوت الأساسية والمكونات الطبيعية الأخرى.

أنت بحاجة الى:

كوب قياس زجاجي

رقائق قطنية للوجه (يمكنك العثور عليها في الصيدلية أو المحلات التجارية)

نصف كوب من ويتش هيزل أو سائل بندق الساحرة

ماء

1 ملعقة كبيرة من زيت فيتامين (هـ)

20-30  قطرة من الزيوت الأساسية المفضلة لديك للعناية بالبشرة

الطريقة:

توضع رقائق القطن في جرة زجاجية.

ابدأ بملء كوب القياس الزجاجي بكوب ونصف من الماء. ثم أضف نصف كوب من سائل بندق الساحرة.

بعد خلط الماء وسائل بندق الساحرة ، أضف ملعقة كبيرة من زيت فيتامين  هـ.

ثم أضف 20-30 قطرة من الزيوت الأساسية المفضلة لديك. (اللافندر وإكليل الجبل وشجرة الشاي والليمون).

مرة أخرى ، يمكنك استخدام هذا المزيج للحصول على فائدة أكثر لبشرتك.

يصب المزيج على رقائق القطن وتغلق .

تستخدم مثل المناديل المبللة مع احكام الاغلاق بعد كل مرة للحفاظ على الرطوبة.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...