اصنعيه بنفسك: مناديل الوجه الرطبة بالزيوت الأساسية

يمكن أن تكون مناديل الوجه رائعة لبشرتك ، سواء كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب أو جافة ومعرضة للتجاعيد. اليوم ، سنتعلم طريقة صنع مناديل مبللة للوجه باستخدام الزيوت الأساسية والمكونات الطبيعية الأخرى.

أنت بحاجة الى:

كوب قياس زجاجي

رقائق قطنية للوجه (يمكنك العثور عليها في الصيدلية أو المحلات التجارية)

نصف كوب من ويتش هيزل أو سائل بندق الساحرة

ماء

1 ملعقة كبيرة من زيت فيتامين (هـ)

20-30 قطرة من الزيوت الأساسية المفضلة لديك للعناية بالبشرة

الطريقة:

توضع رقائق القطن في جرة زجاجية.

ابدأ بملء كوب القياس الزجاجي بكوب ونصف من الماء. ثم أضف نصف كوب من سائل بندق الساحرة.

بعد خلط الماء وسائل بندق الساحرة ، أضف ملعقة كبيرة من زيت فيتامين هـ.

ثم أضف 20-30 قطرة من الزيوت الأساسية المفضلة لديك. (اللافندر وإكليل الجبل وشجرة الشاي والليمون).

مرة أخرى ، يمكنك استخدام هذا المزيج للحصول على فائدة أكثر لبشرتك.

يصب المزيج على رقائق القطن وتغلق .

تستخدم مثل المناديل المبللة مع احكام الاغلاق بعد كل مرة للحفاظ على الرطوبة.