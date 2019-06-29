اصنعيه بنفسك: هلام الكتان لعلاج مشاكل الشعر

تعاين العديد من النساء من مشكلة الشعر الخفيف ولان المنتجات التجارية نادرا ما تنجح في علاج المشكلة، نقدم لك هذه الحل الرائع والطبيعي لمنع تساقط الشعر وعلاج مشكلة الهشاشة. ولكن أولا يجب ان تعرفي سبب المشكلة حتى يقترن العلاج الخارجي بأخر داخلي، استشيري الطبيب اذا كنت تعانين من أحد هذه المشاكل:

- إضطراب الهورمونات والغدة الدرقية.

- أمراض المناعة والأنيميا (فقر الدم) ونقص التغذية.

- الصبغات الكيماوية والشامبو وتعرض الشعر لحرارة السيشوار.

- الحمل والرضاعة وانقطاع الدورة الشهرية.

المكونات:

1/4 كوب بذر الكتان

زيت عطري (لوز حلو زيت الورد زيت الياسمين)



الطريقة :

يتم غمر بذر الكتان بالماء في وعاء عميق طوال الليل.

في وعاء للطهي يتم غلي بذور الكتان مع 2 كوب من الماء مع التحريك على نار متوسطة حتى يزداد كثافته ثم تظهر رغوة على السطح.

أتركي الخليط حتى يبرد ويتكون هلام مثل الجيلي ثم أضيفي بعض قطرات من الزيت العطري واخلطي بالملعقة.

إدهني الشعر وفروة الرأس واتركيه حتى يجف مع ارتداء كيس بلاستيك للرأس.

أشطفي الشعر بخفة واستخدمي شامبو مناسب واشطفي شعرك مرة أخرى وستحصلين على شعر لامع وكثيف وصحي.