اصنعيه بنفسك: وصفة الثوم لوقف تساقط الشعر

هل تعانين من مشكلة تساقط وضعف الشعر؟ هذه الوصفة يمكن أن تحد من تساقط الشعر وذلك لأن الثوم لديه فوائد خارقة في إعادة نمو الشعر من جديد ويعزز من كثافته.

الطريقة:

قومي بخلط حصين من الثوم المهروس مع ملعقتان من زيت الخروع وضعي الخليط على شعرك مع التدليك جيدًا ثم اتركيه نصف ساعة على شعركِ ثم اشطفيه. يفضل أن تقومي بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا تجنبًا لتساقط الشعر.

في الصباح استخدمي حمام الزيت الدافئ الذي يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس مع تنشيط الدورة الدموية التي تساهم في تقوية خصلات الشعر. قومي بتسخين مقدار قليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز المر أو زيت جوز الهند أو أي نوع آخر من الزيوت الطبيعية النباتية ما بعد ذلك. قومي بدهن شعركِ بهذا الزيت وهو دافئًا مع تغطية شعركِ بفوطة مبللة بالماء الساخن واتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي شعركِ جيدًا واستخدمي شامبو جيد ومناسب لشعركِ.