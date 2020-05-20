اصنعيه بنفسك: وصفة فعالة لإزالة النمش عن البشرة

يعمل النشاء على زيادة نقاء البشرة حيث يحتوي على عدة مواد مفيدة جدًا لتغذية وتطهير البشرة، كما أن ماء الورد يعرف بأهميته في منح البشرة ترطيبها ونقائها أيضًا

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة كبيرة ماء الورد

الطريقة:

قومي بعمل خليط مكون من مقدار ملعقة كبيرة من النشا وأخرى من ماء الورد.

اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح عجينًا.

طبقي الخليط على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة.

اتركيه حتى يجف تمامًا، ثم قومي بفركه بلطف.

اشطفي بشرتكِ بالماء البارد .

كرري هذه الطريقة بانتظام بشكل يومي لتحصلي على أفضل النتائج.