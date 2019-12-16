اصنعيه بنفسك: وصفة مقشر التوت البري واللبان  

استغلي خيرات الخريف لصنع مقشر رائع من التوت البري واللبان الذي يساعد على تنظيف البشرة وتعقيمها من الشوائب.
المكونات:
ربع كوب من التوت البري الطازج
2 ملعقة طعام سكر بني
1 ملعقة طعام قرفة مطحونة
2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
3-4 قطرات من زيت اللبان
انت بحاجة الى:
جرة زجاجية
فرشاة لقناع الوجه
زيت اللبان الأساسي
الطريقة:
ضع التوت البري في معالج الطعام واخلطه إلى أن يصبح ناعما قدر الإمكان.
بنقل التوت البري المهروس الى وعاء زجاجي. إذا كنت لا تريد قطعًا من الجلد ، يمكنك استخدام قطعة قماش للتخلص من الزوائد.
أضف المكونات المتبقية في وعاء زجاجي واخلط كل شيء معًا.
للتطبيق ، قم بالتدليك بلطف على البشرة المبللة واتركه لمدة 5-10 دقائق.
يشطف ويجفف الجلد جيدا. استخدم كريم مرطب بعد ذلك.
قم بتخزين المتبقي في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.