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اصنعيه بنفسك: وصفة مقشر التوت البري واللبان  

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 04:15
اصنعيه بنفسك: وصفة مقشر التوت البري واللبان  

استغلي خيرات الخريف لصنع مقشر رائع من  التوت البري واللبان  الذي يساعد على تنظيف البشرة وتعقيمها من الشوائب.

المكونات:

ربع كوب من التوت البري الطازج

2 ملعقة طعام سكر بني

1 ملعقة طعام قرفة مطحونة

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

3-4  قطرات من زيت اللبان

انت بحاجة الى:

جرة زجاجية

فرشاة لقناع الوجه

زيت اللبان الأساسي

الطريقة:

ضع التوت البري في معالج الطعام واخلطه إلى أن يصبح ناعما قدر الإمكان.

بنقل التوت البري المهروس الى وعاء زجاجي. إذا كنت لا تريد قطعًا من الجلد ، يمكنك استخدام قطعة قماش للتخلص من الزوائد.

أضف المكونات المتبقية في وعاء زجاجي واخلط كل شيء معًا.

للتطبيق ، قم بالتدليك بلطف على البشرة المبللة واتركه لمدة 5-10 دقائق.

يشطف ويجفف الجلد جيدا. استخدم كريم مرطب بعد ذلك.

قم بتخزين المتبقي في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

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