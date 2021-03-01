اصنعيه بنفسك: وصفة مقشر الجسم بالليمون والقهوة

يحتوي عصير الليمون على أعلى كمية من فيتامين سي ، مما يجعله المكون المثالي لتعزيز صحة البشرة بهذا التوهج الطبيعي. يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في إزالة الخلايا الميتة من الطبقات العميقة من بشرتك ...

كما أن فيتامين سي الموجود في عصير الليمون يساعد في تفتيح لون بشرتك ، ويقلل من التصبغ والبقع الداكنة على بشرتك. يعتبر عصير الليمون بمثابة عامل تبييض طبيعي للبشرة يساعد في تفتيح لون بشرتك في تطبيق واحد فقط.

الآن بعد أن تعرفت على الصفات المذهلة لعصير الليمون ، فإن وصفات تقشير الوجه أدناه هي بالتأكيد أمر لا بد منه لمحاولة الحصول على تلك البشرة الناعمة.

مقشر الجسم بالليمون والقهوة

المواد:

قهوة مطحونة

قشر الليمون

أملاح إبسوم (أو حبيبات السكر العضوية)

زيت جوز الهند العضوي

وعاء

الطريقة:

ضع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند العضوي في طبق آمن للاستخدام في الميكروويف.

ضع نصف كوب من ملح إبسوم في زيت جوز الهند. ثم تخلط جيدا.

أضف ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة أو حسب الرغبة.

اغسل الليمون.

استخدم المبشرة لإزالة نصف القشرة. أضفها إلى خليط فرك القهوة.

تخلط جيدا.

يوضع الخليط في البرطمان لحين الاستخدام.

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