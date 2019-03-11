أضرار مُرعبة للسكّر الأبيض على البشرة‎

السكر الأبيض يرفع مستوى الأنسولين في الدم

السكر الأبيض يرفع مستوى الأنسولين في الدم، مما يؤدي إلى حدوث التهابات دقيقة في الجسم قد تهاجم الكولاجين والإيلاستين بالبشرة، وهو ما يفقدها مرونتها.

وأوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن السكر الأبيض يعد بمثابة عدو للبشرة، حيث أنه يعجّل بشيخوختها. وأوضحت المجلة أن السكر الأبيض يرفع مستوى الأنسولين في الدم، مما يؤدي إلى حدوث التهابات دقيقة في الجسم قد تهاجم الكولاجين والإيلاستين بالبشرة، وهو ما يفقدها (البشرة) مرونتها وتظهر خطوط التمدد عليها.

لذا ينبغي التقليل من السكر الأبيض، وضرورة استبداله بالعسل الأبيض لتحلية المشروبات. وينطبق ذلك أيضًا على الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، حيث يصل الدقيق الأبيض بعد هضمه إلى الدورة الدموية في صورة سكر، ومن ثم يرتفع مستوى الأنسولين بالدم ويُضعف النسيج الضام للبشرة.

لذا ينبغي تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقوية البشرة. هذا وتوصلت دراسة أميركية إلى أن تناول السكر يؤدي إلى إصابة الجلد بالشيخوخة المبكرة، حيث أكد الباحثون على أن كميات السكر الزائدة عن الحاجة التي يتناولها الإنسان تلتصق بالألياف الروتينية مما يبقيها متماسكة. وقالت الدراسة إن المعدل الطبيعي غير الضار للجسم هو بين 6 و 8 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا.

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