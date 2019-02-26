احذر هذه الأطعمه في المساء فهي تؤثر على نوعية النوم والوزن!

اللحوم الحمراء من البروتينات والدهون وهذا ما يجعل هضمها عسيرًا

المختصون ينصحون بتجنب أكل البيتزا مساء لأنها من الأطعمة الغنية بالدهون وتسبب الزيادة السريعة في الوزن، إضافة إلى صعوبة هضمها. وينصح مختصون في التغذية بتجنب تناول مجموعة من الأطعمة مساء لتجنب زيادة الوزن والتمتع بنوم هادئ ومريح. ويوصي موقع “كونكومبير” الفرنسي المختص في الصحة بتفادي عدد من المأكولات نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والبروتين.

لذلك إن كان المرء يرغب في الحصول على قسط وافر من النوم وخال من جميع مشاكل الأرق والدهون المتراكمة فما عليه سوى انتقاء ما يتناوله قبل التوجّه إلى السرير لأن نوعية الطعام هي ما يؤثّر بشكل آلي وكبير على نوعية النوم ووزن الجسم وشكله، ومن بين هذه المأكولات التي ينصح باجتنابها نجد:

* البيتزا:

الجميع يحب تناول البيتزا في عطلة نهاية الأسبوع، والجميع أيضا يجدها من الأطعمة اللذيذة وسهلة التحضير ويحبذ تناولها مساء أمام التلفزيون، غير أنهم لا يعلمون أن البيتزا من الأطعمة الغنية بالدهون. وهي بالتالي، من أسباب الزيادة السريعة في الوزن، إضافة إلى صعوبة هضمها، كما أن الجبن الذي غالبا ما يوضع فوقها يحتوي على كميات كبيرة من الدهون التي تبقى عالقة في المعدة ما ييسّر زيادة الوزن، ولذلك يفضّل تناولها على الغداء وتجنّبها مساء.

* التشاركوتيري:

هذا النوع من الأطعمة مشبع بالدهون ذات التأثيرات الوخيمة على الصحّة ويحتوي على سعرات حرارية عالية جدًا غير منصوح بها لمن يريد المحافظة على وزن معتدل أو رشيق. التشاركوتيري غني أيضاً بالملح، وهذا ما يعزّز مشاكل القلب والأوعية الدموية إلى جانب مخاطر ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء بالجسم. ولذلك يفضّل تجنبه ليس مساء فحسب وإنما في كامل اليوم، وإن كان لا بدّ من تناوله فينصح بكميات معتدلة للغاية.

* السلطة الخضراء:

خلافاً للمتعارف عليه ينصح المختصّون بتجنّب السلطة الخضراء مساء، لأنها تحتوي على مستويات عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، كما أنها يمكن أن تسبب الغازات المعوية وانتفاخ البطن. النصيحة موجّهة بشكل خاص للناس الذين يجدون عادة صعوبة في هضم بعض الأطعمة ويفضّل بالنسبة إليهم تناول سلطة الطماطم بدل السلطة الخضراء.

* الأرز والمعكرونة:

قد يعتقد بعض الناس أن الأرز خفيف على المعدة وأن هضمه لا يحتاج لوقت وجهد كبيرين لهضمهما، لكن الواقع هو أن الأرز يحتوي على كميات كبيرة من النشويات المعروفة بقدرتها العجيبة على زيادة الوزن خصوصا عند تناولها قبل النوم.وتبعًا لذلك ينصح بتناول الخضراوات في حال كان الناس تتبعون نظاما غذائيا معيّنا، إضافة إلى تجنب الأرز والمعكرونة بما أن سعراتهما الحرارية يخزّنها الجسم ليلا ما يساعد على تراكمها. ويكون بالتالي من الصعب التخلّص منها خلافا لما يكون عليه الوضع حين يتناول الشخص طبق معكرونة أو أرزّ في الغداء، لأنه حينها سيكون لدى المعدة متّسع من الوقت لحرق السعرات الحرارية.

* المقليات:

الجميع يعرف أضرار الوجبات المقلية لتشبعها بكميات كبيره من الزيوت، والمعروف عن هذه الأطعمة هو احتواؤها على كميات عالية من الدهون، لذلك ينبغي تجنّبها مساء على وجه الخصوص، المختصون ينصحون بإعداد طبق خفيف بعيدا عن البطاطا المقلية التي يعتقد الكثيرون أنها خفيفة على المعدة كخفة ملمسها وبتجنّب جميع الأطعمة المقلية بشكل عام. وفي حال عجز الإنسان عن مقاومة تناول وجبة اللحم أو السمك المقلي فعليه باتّباع طرق القلي السليمة من خلال الاكتفاء بإضافة القليل من زيت الزيتون، أي بكمّية تضمن عدم إشباع الطبق بالزيوت المقلية المضرة بالصحة والبشرة.

* المثلجات:

في الصيف يحب معظم الناس أكل المثلجات بعد الغداء والعشاء ويغفلون حقيقة أن المثلجات تظل من الأطعمة الحلوة والغنية بالدهون وتشجّع أيضا على تخزينها. بل تعتبر هذه النوعية من أسوأ الأطعمة المستهلكة قبل النوم. فالمثلجات تحتوي على نسبة عالية من السكر وتسبب الكوابيس، كما أن هضمها مع الدهون يشكّل أكثر المهام صعوبة بالنسبة إلى المعدة خصوصا حينما يكون صاحبها مستلقيا على سريره طلباً لنوم مريح. لكن في حال كانت الرغبة في أكل المثلجات قوية جدًا فيمكن الاكتفاء بالقليل جدًا من “الآيس كريم” والابتعاد عن بقية الأنواع.

* اللحوم الحمراء:

اللحوم الحمراء تضم كميات كبيرة من البروتينات والدهون وهذا ما يجعل هضمها عسيرًا للغاية وتبقي الجسم في حالة عمل دائمة بما أن المعدة تظل مشغولة بهضمها لساعات طوال كفيلة بإبعاد النوم. وإن حصل المرء على نصيب من النوم فغالبا يكون متقطّعا وغير مريح بالمرّة. كما أن اللحوم الحمراء يمكن أن تزيد أيضا من مخاطر الإصابة بمرض السكري ولذلك ينصح باستبدالها ببيضة مسلوقة أو وجبة خفيفة في المساء.

* الشوكولاتة:

الشوكولاتة منشّط وتمنح الطاقة للجسم وتبعد النوم عمن يتناولها ليلا، حيث تحتوي على عناصر غذائية تحفّز طاقة الجسم وتبقيه في حالة نشاط غير محبّذة حين يريد الشخص الاسترخاء ونيل نصيب من الراحة بعد يوم عمل شاق. * الشوكولاتة: ووفقا لبعض الدراسات، فإن الشوكولاتة هي واحدة من أسوأ ما يمكن للمرء تناوله قبل النوم مباشرة.

اقرأ ايضًا:

هذه المشروبات يمكنك أن تستبدلها بالماء... ما هي؟

شوربة الدجاج بالليمون والكسكسي

تعلمي طريقة صنع الفلافل اللبنانية

لمتابعة آخر أخبار الصحة والجمال انقر هنا

لمتابعة آخر أخبار الترفيه انقر هنا

لمتابعة آخر أخبار الأعمال انقر هنا